Начало боевых действий СССР против Финляндии не было вероломным, как это представляют на Западе. И уж тем более не было неожиданным. 29 ноября 1939 года финского посланника вызвали в Наркомат иностранных дел в Москве и вручили ноту советского правительства о разрыве дипломатических отношений. 30 ноября войска Ленинградского фронта получили приказ перейти финскую границу. В ответ президент Финляндии Кюёсти Каллио объявил СССР войну. Так развивались события непосредственно в дни начала конфликта, предпосылки которого формировались задолго до осени 1939-го.

"Главную проблему в российско-финских отношениях заложили в декабре 1917 года. Когда Финляндия после революции в России начала ставить вопрос о своей независимости. Они это объясняли так: у них была личная уния с императорами России, а конкретно с Александром I. И раз император отрекся, то эта личная уния разорвана, и поэтому можно ставить вопрос о независимости. И тогда после октябрьского переворота Совнарком принял решение. В нем было всего два пункта. Первый пункт - признать государственную независимость Финляндии. И второй пункт - создать особую комиссию по проведению мероприятий, связанных с выходом Финляндии из России. Все. Больше ничего", - объяснил политолог и журналист Юрий Светов.

Резолюцию подписали семь членов Совнаркома, в том числе Ленин и Сталин. Они исходили из того, что грядут всемирная пролетарская революция и создание глобального государства Советов, в котором не будет границ. Поэтому спокойно отпускали Финляндию в свободное и, как им казалось, временное плавание. Для страны Суоми это был очередной "царский" подарок. А ведь еще в начала 19 века Финляндия благодаря России, по сути, получила государственность - со своей валютой, законами и армией. А 100 лет спустя "отблагодарила" Москву, начав жестокий террор против русских, которые оставались на территории отделившейся страны.

"Россия всегда была и останется врагом человечества и гуманного развития" - подобными заголовками уже в 1918 году пестрели страницы финских газет, которые подхватили лозунги шюцкора - добровольных националистических формирований. Именно они 6 апреля 1918-го убили 200 русских мирных жителей в захваченном Тампере. А 29 апреля финны вошли в Выборг под лозунгом "Стреляй русских!" и устроили резню. Погибли, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек.

"Начались военные конфликты между СССР и Финляндией разного рода интенсивности. С территории Финляндии постоянно забрасывались диверсионные группы, шпионаж поощрялся всячески и многое другое. И когда на горизонте появилась реально угроза Второй мировой войны, советское руководство обратилось к Финляндии с предложением. Поскольку граница СССР и Финляндии проходила примерно в 40 километрах от Ленинграда, второго города СССР, то предложили отодвинуть эту границу подальше", - уточнил Светов.

Взамен участка на Карельском перешейке Финляндия могла получить гораздо большие территории в Карелии - севернее. Одновременно Москва предлагала подписать договор о нейтралитете. Но получила категорический отказ. И - продолжение провокаций на границе. Только в феврале - апреле 1936 года финские корабли девять раз нарушили советские территориальные воды на Балтике. В июне и июле финские самолеты залетали в воздушное пространство СССР. В последнем случае - на 45 километров.

26 ноября 1939 года финская артиллерия обстреляла позиции Красной армии близ границы. Погибли четверо и были ранены ранены девять военнослужащих. Командующий финскими войсками, бывший генерал российской армии Карл Маннергейм последовательно реализовывал свою так называемую "клятву меча", данную еще в 1918 году. В которой уже тогда были в том числе масштабные территориальные претензии к России. После завершения гражданской войны, выигранной белофиннами на штыках германских войск, правительство Финляндии пыталось реализовать свои амбиции, инициируя мятежи в Советской Карелии в 1921-1922 годах. После начала Второй мировой войны стало очевидно, что Финляндия может стать одним из плацдармов для похода гитлеровской Германии на восток. В складывавшейся ситуации военная операция СССР в Финляндии была неизбежна.

Советское командование было уверено, что кампания окажется скоротечной - максимум три недели. Однако при подавляющем превосходстве в живой силе и технике блицкрига не получилось. Вскоре Красная армия уперлась в мощную линию обороны, названную именем Маннергейма.

"Красная армия оказалась неспособна прорывать заранее оборудованную оборонительную линию. Оказалась неготова воевать в тайге и в сложных погодных условиях. Также оказалось, что лыжная подготовка в Красной армии фактически отсутствует, хотя на бумаге все было нормально. И, конечно, тактика действий в лесисто-болотистой местности, действий в тайге - это у Красной армии получалось, только пока был невысокий снежный покров. Как только снега стало много, все обходы без лыж, без волокуш, без специальных установок для пулеметов - все перестало получаться", - рассказал Баир Иринчеев, писатель, директор Военного музея Карельского перешейка.

Финны действовали малыми группами. Хорошо зная местность, подстерегали наши подразделения и точными выстрелами убивали командиров. Красноармейцы называли финских снайперов "кукушками", говорили, что они прячутся на деревьях, так как точно определить, откуда ведется огонь, было невозможно. Требовалось изменение тактики ведения войны, перевооружение армии, обучение личного состава.

Работа над ошибками заняла два месяца. В феврале 1940 года Красная армия за сутки прорвала линию Маннергейма. Поддержку Финляндии обещали Великобритания и Франция, но предоставили лишь небольшое число добровольцев и партии вооружения. Тем не менее, когда стало ясно, что шансов практически нет, продолжали гнать обескровленную финскую армию вперед.

"Великобритания и Франция сыграли свою зловещую роль в конце войны. Информация о том, что Москва и Хельсинки договариваются, просочилась в прессу. Великобритания и Франция сказали, что нельзя заключать мир с СССР, продолжайте воевать. В результате боевые действия затянулись еще на две недели. И эти последние 13 дней войны стали очень тяжелыми для обеих сторон. А в результате договаривались на тех условиях, которые были согласованы еще в конце февраля", - добавил Иринчеев.

По мирному договору, подписанному в ночь с 12 на 13 марта 1940 года, СССР получил около 40 тысяч квадратных километров территории - намного больше, чем Москве отошло бы по отвергнутому финнами договору.

"На переговорах перед войной СССР не требовал у Финляндии передать Выборг, Приозерск, Сортавалу, Питкяранту. Речь шла лишь о том, чтобы сделать границу примерно в 100 километрах от Ленинграда. Советские военные считали, что этого будет достаточно для прочной обороны города. А 13 марта 1940 года финские газеты вышли с траурными рамками, и в Хельсинки приспустили флаги. Это был траур", - заметил Иринчеев.

И именно в тот день в Финляндии заговорили о реванше. Возможность для него Хельсинки получил в 1941-м, вступив в войну на стороне нацистской Германии. И уже в сентябре генерал Маннергейм стоял на позициях, с которых велся обстрел блокадного Ленинграда. А в Карелии появились финские концлагеря. С момента окончания Зимней войны прошло полтора года.

"Когда с исторической дистанции смотришь на ту эпоху, понятно, что та война не завершилась так, как надо было бы. Финляндия не понесла того наказания, которое она должна была бы понести. Когда в 1942 году ожидалось, что Ленинград вот-вот падет, от имени руководства Финляндии было подготовлено обращение. В этом заявлении говорилось: "Падение Ленинграда - это осуществление вековой мечты финского народа об уничтожении этого гнилого гнезда на Балтике, которое мешает Финляндии", - обратил внимание Светов.

После начала боевых действий в Финляндии СССР, названный на Западе страной-агрессором, по инициативе Франции был исключен из Лиги наций. Оценки действий Финляндии в первой половине 20 века Россия как правопреемник ждет до сих пор.

СССР, которого все агрессором изображают, начал с того, что были переговоры. Все с пренебрежением было отвергнуто. У маленькой Финляндии было ощущение, что она может своему великому соседу диктовать условия, плевать на его предложения, потому что у нее за спиной якобы находятся союзники, которые все за нее сделают. С Украиной произошло то же самое. Подпиши Стамбульские соглашения - и она бы не потеряла Херсонскую и Запорожскую области. А что потеряет дальше - неизвестно. Но они тоже верят, что за ними стоят с ядерным зонтиком США, НАТО и ЕС. И они за нее сделают все. Но так не бывает", - заключил Светов.

История повторяется на новом витке и по-прежнему никого и ничему не учит. Год назад Финляндия, нарушив многолетний нейтралитет, вступила в НАТО под разговоры о мифической российской угрозе. И теперь уже как член альянса заявляет о поддержке Киева и о разрешении размешать на своей территории военные базы. Вот только "разрешать" звучит в данном случае лишь как фигура речи. Ведь само понятие "суверенитет" в современной Европе уже давно стало мифом.