Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Привет, декабрь! Первый месяц зимы начинается энергично: сегодня вы можете получить неожиданные новости или предложения, касающиеся работы, бизнеса.

Тельцы

Венера в Козероге флиртует с вашим Ураном, так что настроение может быть игривое. Этот день идеален для тех, кто ищет острых ощущений и ярких впечатлений.

Близнецы

Интересный день, когда легко узнать чужие секреты или случайно выдать собственные тайны. Не делайте ничего такого, что нужно скрывать, и ваш день пройдет спокойно.

Раки

Вас ждут романтические приключения или неожиданные знакомства. Также сегодня могут прийти идеи о том, как интересно встретить Новый год со своей половинкой.

Львы

Вы будете чрезвычайно креативны и сообразительны. Освоите новую программу или придумаете, как выполнять свои обязанности быстрее с помощью GPT-чата.

Девы

Беритесь за любые творческие задачи, меняйте свой имидж или личную жизнь. Венера и Уран вдохновят и помогут прогнать скуку и серость из вашей жизни.

Весы

Самый лучший день для того, чтобы украсить свой дом новогодним декором и включить гирлянды. У вас получится все сделать не только красиво, но и оригинально.

Скорпионы

Пишите тексты, письма, сообщения, сочиняйте душевные поздравления с Новым годом. Сегодня звезды наделят вас особым даром подбирать слова.

Стрельцы

Новолуние в вашем знаке продолжается. И если вчера вы не успели загадать желание или продумать план на декабрь, займитесь этим сегодня. Позвольте себе помечтать!

Козероги

Венера в вашем знаке набирается смелости от Урана. Подумайте, на что вы давно не можете решиться. Или хотя бы узнайте – может, все не так сложно?

Водолеи

Для вас этот день немного мистический и точно особенный. Возможно, вам снился вещий сон или появилась новая идея – не упускайте ее из виду, в ней что-то есть!

Рыбы

У вас появятся новые друзья. Или те, с кем вы уже сто лет знакомы, чем-то удивят. Если вы используете социальные сети для работы, попробуйте что-то новое, поэкспериментируйте.