В Третьяковке можно увидеть "Магию акварели"

Капризная и прозрачная "Магия акварели". В Третьяковке открылась выставка из фондов русской графики 18 - начала 20-го веков.

Более 300 работ, среди которых сразу узнаётся почерк Иванова, Сурикова, Врубеля. Рядом с прославленными мастерами и малоизвестные, но не менее талантливые русские художники.

Многие работы публика увидит впервые. Акварель весьма капризна и не прощает ошибок, зато способна передать тончайшие цветовые переходы и создать подчас фантастические эффекты. Мягкие прозрачные тона поддаются кисти лишь истинного мастера. Всё разнообразие этой прозрачной, лёгкой, полной магии техники можно увидеть на новой выставке.