Песков рассказал, следуют ли в Кремле тренду с футболками "Крепкий орешник"

Сотрудники Кремля не носят футболки "Крепкий Орешник".

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Нет, сотрудники администрации в Кремле не ходят в таких футболках", - сообщил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее на российских маркетплейсах появились футболки с фотографией президента Владимира Путина, изображением запуска баллистической ракеты и надписью "Крепкий Орешник". Первые партии раскупили в течение нескольких часов. Цена за футболку в белом и черном цветах колеблется от 900 до 1800 рублей.

В такой футболке на заседание Госдумы пришел лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Коллеги, обратите внимание, вот Сергей Михайлович Миронов, он всегда очень креативно подходит ко всем темам", - прокомментировал его появление в зале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин (цитата по РИА Новости).

Миронов, комментируя свой выбор одежды, отметил, что испытание "Орешника" породило множество коллажей с портретом российского президента.

"Один из них мне понравился, и я заказал себе такую футболку в знак поддержки решения Верховного главнокомандующего, нашего ОПК и нашей армии", – сообщил парламентарий RT.