Кабмин продлил продовольственное эмбарго до конца 2026 года

Правительство продлило действие российского продовольственного эмбарго до конца 2026 года.

Продэмбарго запрещает ввоз продукции из государств, которые ввели санкции против России. В частности, речь идет о молоке, мясе, рыбе, овощах, фруктах.

В кабмине напомнили, что эмбарго распространяется на США, ЕС, Канаду, Великобританию, Австралию, Норвегию, Украину, Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. Сегодня список пополнила Новая Зеландия.

Продовольственное эмбарго действует в России с 6 августа 2024 года и с тех пор неоднократно расширялось и продлевалось.