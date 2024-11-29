На Алтае назвали причину смерти постояльцев соццентра

Причиной смерти постояльцев социального центра в Алтайском крае, предположительно, стала инфекция, а не отравление.

"Мы подозреваем, что причиной смерти постояльцев социального центра в Алтайском крае стала инфекция, но какого рода — непонятно. Это точно не пищевое отравление", - сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора.

Точная причина смерти будет известна после проведения судебной медицинской экспертизы.

Тем временем ТАСС в краевом Минздраве рассказали, что у пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит. Число госпитализированных увеличилось до 26 человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Один человек без симптомов заболевания госпитализирован инфекционное отделение Городской больницы №1 Рубцовска, так как он контактировал с заболевшими.

Накануне в частном социальном центре "Рубикон" в селе Калистратиха Алтайского края с признаками отравления обнаружили тело постояльца. Еще несколько человек были госпитализированы, двое из них скончались.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директор центра Алик Гельфенбайн задержан.