Премьер Грузии пригрозил выслать посла ЕС за вмешательство в дела страны

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский вмешивается во внутренние дела Грузии. Если он не изменит риторику, грузинские власти примут дипломатические меры, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе заметил, что посол ЕС давно делает заявления в пользу оппозиции и против грузинских властей. Премьер подчеркнул, что это является нарушением Венской конвенции. По словам Кобахидзе, у всего есть свой предел: если поведение некоторых дипломатов не изменится, последует реакция как в отношении посла Евросоюза, так и других послов.

Грузинский премьер напомнил, что Герчинский в предвыборный период шантажировал грузинские власти. Он заявлял, что ЕС не будет выделять деньги Тбилиси, если он "не изменит курс". Также дипломат призывал жителей Грузии голосовать за оппозицию на парламентских выборах 26 октября, передает ТАСС.