Собянин: Открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

Сегодня открыли движение по участку дороги на 53-м километре Киевского шоссе вблизи посёлка Селятино. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок небольшой, но очень важный. Благодаря ему разгрузится юго-западный сектор Центральной кольцевой автодороги. А за счёт увеличения числа полос повысится пропускная способность Киевского шоссе.

Кроме того, улучшится транспортная доступность расположенных рядом населённых пунктов. По словам мэра, в рамках проекта построили и реконструировали свыше двух с половиной километров дорог, установили шумозащитные экраны и сделали разворотную эстакаду из центра в сторону ЦКАДа.

