Ефремова назначили Дедом Морозом в колонии

Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов может вернуться к актерской деятельности уже в колонии. Начальство ИК №4 в Белгородской области предложило ему исполнить роль Деда Мороза на новогоднем празднике.

Ранее появилась информация, что артист может отметить Новый год на воле. Возможность выйти из колонии по УДО появилась у Ефремова из-за серьезного обострения хронической обструктивной болезни легких.

Теперь же источник в колонии заявил: результаты медпроверки показали, что артист чувствует себя хорошо, отклонений в здоровье нет. Есть проблемы с поведением, за что актер получил очередной выговор, сообщает Telegram-канал Mash. В результате Ефремову предоставили шанс улучшить свое личное дело участием в новогоднем празднике.