Батарея гаубиц Д-30 на замаскированных позициях в Курской области. Под огневым контролем - все ближайшие дороги. Особенно те, которые ведут на территорию Украины, а значит, могут использоваться противником для переброски техники и личного состава.

Российские бойцы показывают уничтоженные оборонительные рубежи противника прямо в населенном пункте. На дороге и в траве - не только противотанковые мины, но и так называемые колокольчики. С виду - как цоколь от лампы, а на самом деле - неразорвавшаяся начинка кассетного снаряда западного производства. Если на него наступить - взорвется.

Почти в каждом дворе - тела погибших украинских солдат. Их очень много. При отступлении своих не забирали. Пленные рассказали: когда шли бои, эвакуировали только тяжелораненых. И помощи не было.

Согласно информации российского Минобороны, потери противника за неделю составили более 12 с половиной тысяч солдат убитыми. Под контроль российской армии перешли еще четыре населенных пункта. В том числе Раздольное в ДНР, Копанки в Харьковской области.

Подразделения группировки войск "Центр"" в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой народной республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 53 контратаки противника.

При освобождении населенных пунктов, в частности, вокруг Курахова, российские солдаты вновь занимались эвакуацией местного населения, которое, может быть, и радо было бы уйти раньше, но украинские солдаты при отступлении людей бросили.

В Курахове идут уличные бои в центре города. Сообщается, что от Селидова нашим подразделениям удалось продвинуться на запад. И уже следующий крупный город Покровск постепенно зажимают с флангов.