Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки в курском приграничье более 340 военнослужащих.

Уничтожена 21 единица военной техники, сообщили в Минобороны России. Общие потери украинской армии с начала августа составляют более 36,6 тысячи человек и более 3,2 тысячи единиц техники.

Нанесено поражение 14 бригадам ВСУ в районах Александрии, Викторовки, Лебедевки, Леонидовки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки, Плехово и Свердликово. Разбита живая сила и техника противника в районе 25 населенных пунктов Курской и Сумской областей.

Операция по разгрому формирований ВСУ в Курской области продолжается.