Россия при обмене передала Украине в 10 раз больше тел погибших военнослужащих

Очередной обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной прошел по формуле 502 на 48. Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram.

По данным украинской стороны, 397 тел военнослужащих ВСУ поступило с Донецкого направления, 24 - с Луганского и 64 - с Запорожского. Еще 17 тел доставили из моргов на территории России.

На Родину вернулись 48 тел наших павших Героев. Таким образом, Москва передала Киеву в 10 раз больше тел, чем получила. О предыдущей процедуре обмена сообщалось 8 ноября. Тогда Россия передала Украине 563 тела, вернув 37.