"Как я могла тебя так внезапно потерять?": вдова горюет по Владимиру Левкину

17 ноября не стало популярного исполнителя, бывшего участника музыкальной группы "На-На" Владимира Левкина. Певцу стало плохо, ему вызвали скорую, в больницу он собрался сам и уехал буквально "на своих ногах". Подозревали у него пневмонию. Однако очень быстро артисту стало хуже, его перевели в реанимацию. На следующий день после того, как супруга Марина разговаривала с Владимиром по телефону, он умер.

20 ноября Левкина похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься с певцом явились самые близкие, друзья, коллеги. Почтить память артиста пришли бывшие коллеги по группе "На-На". У гроба почти постоянно находилась вдова Марина с 12-летней дочкой Никой. Рядом была и 31-летняя старшая наследница Левкина Виктория от первого брака.

Несмотря на то, что Марина старалась держаться на прощании и похоронах, в социальных сетях она горюет открыто. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" вдова каждый день публикует фотографии и видео, на которых запечатлен Владимир Левкин.

"Я прошу всех о тебе вспоминать только хорошее... Как же мы были счастливы… Как? Как я могла тебя так внезапно потерять?.." - недоумевает вдова.

В комментариях многочисленные подписчики как могут утешают горюющую Марину Левкину.