НАТО начала учения у границ России

Учения НАТО TUMAK-24 начались в Польше. Маневры проходят в 70 километрах от границы с Россией, на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве.

Как сообщает польское агентство PAP, в учениях участвуют более двух с половиной тысяч польских военных, а также военнослужащих подразделений Североатлантического альянса. Также в маневрах задействованы 850 единиц боевой техники.

По данным агентства, одной из главных тренировочных задач маневров является танковая переправа через озеро Кемпно. Учения TUMAK-24 продлятся до 2 декабря. При этом ранее стало известно, что британские военные на полигоне Роваярви в Лапландии были шокированы необходимостью исполнять обязанности при температуре минус 15 градусов.