Якубович отказался сбрить усы за 10 миллионов рублей

Стало известно, что в середине ноября бессменному ведущему капитал-шоу "Поле чудес" Леониду Якубовичу предложили сбрить усы на камеру в рамках глобального предновогоднего перформанса, где шоумен и его легендарные усы должны были стать изюминкой мероприятия. Но Якубович отказался от такого заманчивого предложения, а ведь ему предлагали десять миллионов рублей, утверждает телеграм-канал Mash.

Самое интересное, что ведущий "Поля чудес" готов провести четырехчасовой корпоратив за гораздо меньшие деньги - 2,75 миллиона рублей. Да и вообще, как выяснилось, райдер у Леонида Якубовича довольно скромный для такого уровня знаменитости: шоумен просит для полета бизнес-класс и VIP-зал в аэропорту, пятизвездочный отель с питанием, передвижение на элитной иномарке, мясную и сырную тарелки и виски.

А недавно Леонид Якубович ушел посередине съемок шоу "ЧБД". Говорят, артист не вытерпел того, что его постоянно перебивали и не давали договорить.