СМИ: SHAMAN собирается жениться на матери двоих детей

В середине октября певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) развелся со своей второй супругой Еленой Мартыновой. Говорят, именно ей один из самых востребованных и успешных исполнителей последних лет обязан славой. В кулуарах шушукаются, что Елена умело и жестко вела все дела Ярослава, благодаря чему он и достиг всего, о чем мечтал, да еще и стал заслуженным артистом России.

Поэтому новость о разводе стала громом среди ясного неба. Интересно, что Дронов не сразу прокомментировал новость о том, что расстается с супругой. Однако молчать долго не стал, объяснив развод большой занятостью и невозможностью уделять супруге достаточно времени. А потом в своем официальном телеграм-канале продемонстрировал бумагу о разводе.

Меж тем ходят слухи, что SHAMAN не скучает в одиночестве. Более того, поговаривают, будто артист намерен снова связать себя узами брака.

"#говорятчто певец Шаман вот-вот сделает предложение девушке с двумя детьми от предыдущего брака. Познакомились они на концерте Шамана, который организовал папа этой самой девушки", - сообщает телеграм-канал "Антиглянец".