Генпрокуратура проверит известные маркетплейсы, где продают фальшивые медали участников СВО

Как стало известно ТВЦ, на площадках минимум двух известных маркетплейсов можно найти медали "Жене участника СВО", "За помощь фронту" и другие. Наибольшей популярностью пользуется точная копия медали "Участнику специальной военной операции".

Цена на такие медали варьируется от 400 до 1200 рублей. При этом не все "награды" помечены как муляж. Покупатели в отзывах отмечают, что приобретают их в качестве замены настоящим. Более того, к некоторым медалям прилагаются незаполненные удостоверения, что позволяет недобросовестным продавцам подделывать записи и печати.

Руководитель ФПБК Виталий Бородин не смог пройти мимо такой возмутительной ситуации и обратился с письмом в Генпрокуратуру, отметив, что "никто не имеет морального права надевать те награды, которых он не достоин". В результате стало известно, что ведомство инициирует проверку маркетплейсов, торгующих фальшивыми медалями участников СВО.