Российские парашютисты совершили прыжок из стратосферы и установили мировой рекорд

Первый в мире групповой экстремальный прыжок с высоты в 10 километров совершили три пары российских парашютистов.

Им удалось установить сразу несколько рекордов, которые внесли в Книгу Гиннеса. Парашютисты раскрыли купола практически под хвостом самолета Ан-72, который летел на скорости 350 км/ч. Еще одно достижение - спортсмены совершили прыжок при температуре минус 57 градусов. В воздухе они провели около получаса и всей группой благополучно приземлились в установленный квадрат.

Десантирование совершили парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны.