Страны Балтии решили отказаться от электросети России

В настоящее время энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы работают в системе IPS/UPS, в которой частоту контролирует Россия. Однако уже 8 февраля 2025 года эти страны отключатся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской сети. Это им самостоятельно управлять частотой в системе и повысить свою энергобезопасность, сообщает "Интерфакс".

Интересно, что в 2021 году Литва и Латвия провели сомнительные учения, решили поиграть в энергонезависимость. В тестовом режиме буквально на несколько дней они отказались от электричества из России. Результат был мгновенным: цены на электроэнергию в странах Балтии резко выросли, но полностью обойтись без перетоков из Калининградской области так и не смогли. Увеличение закупок у Польши и Швеции ситуацию не спасло