В Москве введут дополнительные меры для контроля за мигрантами

Трудовые мигранты и ряд других категорий иностранцев теперь будут должны оформлять специальные удостоверения. В частности, у них на руках должна быть именная пластиковая карта с электронным чипом и QR-кодом, на которую нанесена основная информация о держателе. Новые технологии призваны оптимизировать работу полиции, повысить ее скорость и эффективность.

Примечательно, что это выборочное тестирование. Экспериментальный период позволит отладить работу системы до начала полномасштабного внедрения.

Меж тем депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесут пакет законопроектов, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства трудовыми мигрантами, привлекаемыми в рамках организованного набора. авторы законодательной инициативы считают целесообразным официально лишить неквалифицированных инокультурных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора, права на получение ВНЖ и гражданства Российской Федерации. Кроме того, предлагается запретить въезд на территорию России членам семей, а также близким родственникам иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора.