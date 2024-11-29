Раскрыты подробности обмена телами погибших России с Украиной

Россия и Украина обменялись телами погибших, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Россия вернула тела 52 погибших, Украине - 502 погибших, сообщает РБК.

Ранее украинская сторона сообщила, что 397 тел военнослужащих ВСУ поступило с Донецкого направления, 24 - с Луганского и 64 - с Запорожского. Еще 17 тел доставили из моргов на территории России.

О предыдущей процедуре обмена сообщалось 8 ноября. Тогда Россия передала Украине 563 тела, вернув 37.