Минюст назвал новых иноагентов

Минюст России включил в реестр иноагентов российского политолога Татьяну Становую, проект "Радио Сахаров" и исследовательский центр "Сова".

Как уточняет ведомство, Становая распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Аналогичные действия Минюст приписал и проекту "Радио Сахаров" и исследовательскому центру "Сова", только последний еще и получал денежные средства от иностранного источника.

Ранее в список иностранных агентов попали политик Олег Шеин и активист Вадим Ваганов. Шеин участвовал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранного агента. Аналогично и Вадим Ваганов. При этом оба распространяли недостоверную информацию о решениях и политике органов публичной власти России.