Навка показала беременную Дробязко

В середине ноября появилась информация, что 52-летняя Маргарита Дробязко ждет ребенка от 54-летнего Повиласа Ванагаса. Тогда новость стала сенсацией. Ходили слухи, что прославленные фигуристы решили стать родителями с помощью суррогатной матери.

Однако это не так. Татьяна Навка в своем официальном телеграм-канале выложила несколько фотографий Маргариты и Повиласа, на которых виден невооруженным глазом сильно округлившийся живот известной спортсменки.

"Наша команда в ожидании пополнения семейства! Очень рады за Маргариту и Повиласа. Благодарны за оказанное доверие первыми поделиться эксклюзивными кадрами самых трогательных моментов", - сообщила Татьяна Навка.

Отметим, что 21 декабря Маргарите Дробязко исполнится 53 года. Кстати, ее ровесница, актриса Марина Федункив, впервые стала матерью в октябре.

Напомним, Маргарита и Повилас - бронзовые призеры ЧМ-2000 в танцах на льду, выступали за сборную Литвы. После завершения профессиональной карьеры фигуристы много времени проводили в России, выступая в различных ледовых шоу.