Алла Пугачева дряхлеет вдали от России

После отъезда из России Алла Пугачева какое-то время жила в Израиле. Однако после того, как там обострился конфликт с Палестиной, Примадонна, прихватив молодого супруга и двоих маленьких детей, переехала жить на Кипр. Говорят, там у семейства есть апартаменты в элитном доме.

Впрочем, недавно Алла побывала в Америке, где большую часть года находится ее старшая дочь Кристина Орбакайте с супругом и наследницей. Погостив немного там, Пугачева вернулась на Кипр. Вместе с молодым супругом ее сняли на видео, которое растиражировали в Сети. На кадрах видно, как иноагент Максим Галкин идет по Лимассолу с Аллой Пугачевой, облаченной в белый костюм.

Интернет-пользователи бурно отреагировали на свежие кадры с Примадонной. По их мнению, 75-летняя артистка сильно сдала вдали от Родины. Многие поклонники убеждены, что столь частые перемещения по миру негативно сказались на здоровье артистки.

Не секрет, что у Аллы Пугачевой проблемы с ногами и больное сердце. Знающие люди утверждали, что ни климат Израиля, ни климат Кипра Примадонне не подходят. На летние месяцы, например, артистка уезжала в Латвию, где в Юрмале на протяжении более десяти лет снимала виллу.