Сокрушительные удары по укрепрайонам ВСУ в Курской области нанесли экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Огонь вели по разведанным целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет нашим лётчикам бить точно в цель на удалении от линии соприкосновения. Полёт прошёл успешно, скопление техники и личного состава ВСУ уничтожено.

В зоне специальной военной операции воздушное пространство под контролем российских ПВО. На каховском направлении мобильные подразделения десантников группировки "Днепр" прицельным огнём уничтожили вражеские разведывательные и ударные беспилотники, которые приближались к нашим передовым позициям.

Надёжное прикрытие пехоте обеспечивают артиллеристы. Расчёты буксируемых пушек "Гиацинт" точным ударом уничтожили польскую самоходную установку "Краб" и опорный пункт ВСУ.

В районе Часова Яра действия штурмовиков активно поддерживают экипажи Т-72Б3. Танкисты одинаково эффективно работают как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, не позволяя подразделениям ВСУ провести ротацию и подвезти боеприпасы на передовую, сообщает "ТВ Центр".