Стало известно о боевых подвигах российских военных в зоне СВО

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации. Старший прапорщик Максим Жевлаков в ходе штурма одного их населённых пунктов увидел, как неприятель атаковал с воздуха медицинский автомобиль с нашими ранеными бойцами.

Максим, рискуя жизнью, поспешил на помощь. Под непрекращающимся обстрелом противника он сумел эвакуировать пострадавших в безопасное место и продолжил бой, сообщает "ТВ Центр".

Младший сержант Магомед Абдулаев обнаружил вражеский дрон, который нёс заряд взрывчатки в сторону опорного пункта российских штурмовиков в освобождённом от неонацистов населённом пункте. Огнём из штатного оружия Абдулаев подбил беспилотник противника. Квадрокоптер упал и взорвался на удалении от опорного пункта.