Стало известно, почему принц Уильям избегает родителей Кейт Миддлтон

Принц Уильям старается минимизировать отношения с тестем и тещей. Это касается тех моментов, когда родители Кейт Миддлтон приглашают зятя поиграть в карточные игры. Говорят, у них настоящая зависимость, особенно они любят "Гонки демонов", в которой крайне напряженная атмосфера будит у игроков сильный азарт.

В итоге принц Уильям, не разделяющий такой любви к карточным играм, старается максимально дистанцироваться и находит любые поводы не играть с тестем и тещей, сообщает RadarOnline. Однако наедине с Кейт Миддлтон супруг не прочь сыграть, говорят в близком окружении пары.

Ранее принц Уильям на церемонии вручения премии Tusk Awards рассказал, что его младший сын Луи нашел новое хобби - теперь он играет на барабанах. Супруг Кейт Миддлтон дал понять, что пока не в восторге от увлечения младшего наследника. Что касается старшего сына Джорджа, то тот играет на гитаре. А вот дочь Шарлотта предпочитает балет.