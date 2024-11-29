США обещают России отмену санкций за заморозку конфликта на Украине

Спецпредставителя=ь избранного американского президента Дональда Трампа Кит Келлог озвучил свой план по урегулированию конфликта России и Украины.

"Линии фронта будут заморожены прекращением огня и введена демилитаризованная зона. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное смягчение - только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину", - сообщается в материале CNN.

Напомним, Кит Келлог семь лет назад был ответственным секретарем Совета по нацбезопасности США. Летом 2024 года он представил план прекращения боевых действий на Украине. В частности, речь идет о заморозке боевых действий по линии фронта и старте мирных переговоров без требований к Киеву признать за Москвой какие-либо территории.

В свою очередь в Кремле, комментируя инициативу советника, заявили, что Москве нужно ознакомиться с деталями плана, чтобы дать объективную оценку.