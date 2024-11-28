Уникальное кафе открылось в Южной Корее: вход через КПП, рукой подать до КНДР

Посетители нового филиала знаменитой на весь мир кофейни Starbucks могут насладиться бодрящим напитком у обсервационной башни в городе Кимпхо. Вооружившись биноклями, гости заведения могут проследить за повседневной жизнью граждан КНДР, ведь кофейня находится всего в паре километров от границы.

Однако попасть в заведение на 30 мест не так легко, придется пройти КПП и предъявить документы, отмечает Bloomberg. Во время Корейской войны 1950–1953 годов в этой локации шли ожесточенные бои.

Интересно, что несмотря на демонстрацию военной мощи КНДР, которую время от времени страна демонстрирует в ходе запусков ракет и других тщательно спланированных мероприятий, жизнь обычных северокорейцев по-прежнему окутана тайной и привлекает многих в это закрытое место. Хотя Пхеньян открывает свои границы для массового туризма в декабре впервые после пандемии, такие поездки строго контролируются, и многим иностранным гражданам въезд запрещен.