Клава Кока опозорилась в гостях у Филиппа Киркорова

Сегодня, 29 ноября, вся светская Москва собралась в кинотеатре "Художественный" по приглашению поп-короля Филиппа Киркорова. Певец представил на суд зрителей 23-минутный ролик на новую песню "Черная пантера". В вестибюле кинотеатра можно было увидеть Викторию Шелягову, Ольгу Бузову, Ксению Собчак, Анну Асти, Андрея Малахова с супругой Натальей Шкулевой и многих других.

Особенно отличилась молодая певица Клава Кока. Увидев Филиппа Киркорова, артистка бросилась обниматься с хозяином вечера. При этом пресса стала свидетелем того, что певица забыла снять бирку с брюк, и та предательски свешивалась сзади. В Сети по этому поводу уже едко высказались. Многие комментаторы сочли, что Клава Кока опозорилась в гостях у поп-короля. Другие интернет-пользователи высказали недоумение, что помощники не могли сразу предупредить певицу во избежание конфуза.

Говорят, ролик Филиппа Киркорова побил Майкла Джексона, чей клип на песню Thriller в свое время заслужил рекорд "Первый самый длинный клип" и длился 13 минут и 42 секунды.