Гарик Харламов похудел на 10 кг

Гарик Харламов вышел в свет и сразил своим видом - звезда Comedy Club сильно изменилась. Популярный артист сбросил десять килограммов. Сам Харламов пошутил, что супруга, актриса Катерина Ковальчук, его просто не кормит. Однако в Сети поговаривают, что причина не в силе воли, а в чудодейственном средстве для диабетиков, который получил бешеную популярность среди представителей мирового шоу-бизнеса, передает телеграм-канал "Звездец какой-то". С помощью этого препарата знаменитости вдвое (а некоторые и втрое) уменьшились.

Кстати, еще ходят слухи, будто Катерина Ковальчук беременна. Якобы не просто так актриса стала отдавать предпочтение одежде, не сковывающей движений. На свежих фотографиях, к примеру, которые актриса опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", Катерина и вовсе предстала в наряде, скрывающей живот.

Если Ковальчук действительно ждет ребенка, то он станет для нее первым. А для Гарика Харламова вторым. От актрисы Кристины Асмус у него есть дочь-школьница Анастасия, которую пара долго не показывала общественности.