Протесты в Грузии возобновились с новой силой.

Демонстранты пытаются ворваться через ворота в здание парламента. Помимо этого, участники акции протеста подожгли электропровода от камер видеонаблюдения.

Полиции пришлось применить водомёты, однако протестующие стоят под струями воды, показывают провоцирующие и оскорбительные жесты в сторону спецназа. По данным грузинского МВД, пострадал один полицейский.

Митинги начались из-за решения властей приостановить до конца 2028 года переговоры о вступлении в ЕС.