Андрей Белоусов передал Ким Чен Ыну "дружеский привет и наилучшие пожелания" от Владимира Путина.

Главное из сообщения Минобороны РФ по итогам встречи российского министра с Ким Чен Ыном:

- Сегодня КНДР — одна из немногих стран с абсолютно независимой внешней политикой;

- Белоусов выразил лидеру КНДР признательность за приверженность курсу на углубление связей с РФ;

- Подразделение Вооружённых сил КНДР пригласили принять участие в военном параде на Красной площади 9 мая;

- Ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подтверждает заинтересованность двух стран в комплексном развитии союзнических отношений.