Спецназ жёстко разогнал протестующих в центре Тбилиси

Погромы, беспорядки и поджоги - очередная ночь хаоса в Тбилиси. Десятки тысяч человек вышли на антиправительственный протест. Агрессивно настроенные демонстранты разгромили офис правящей партии, пытались прорваться к зданию парламента и нападали на полицейских. Силовикам пришлось применить водомёты и перцовый газ. Десять правоохранителей получили ранения, более ста нарушителей порядка задержаны.

Пятничный вечер эти мирные борцы за демократию, как называют их на Западе, предпочли вновь провести на баррикадах. Много молодёжи и даже подростков. Координаторы протеста раздают противогазы и маски. Явно готовится что-то погорячее.

В офисе правящей партии вандалы выбивают стекла, ломают камеры наружного наблюдения, рядом возводят баррикады. В ход идут любые подручные средства. Вскоре проспект Руставели становится похож на поле боя. У протестующих - дубинки, цепи, петарды, бутылки с зажигательной смесью. Радикалы оскорбляют и провоцируют полицейских, ослепляют лазерами. Действуют уверенно и нагло.

Силовики держат оборону. От летящих в них предметов прикрываются щитами. Неоднократно призывают не выходить за рамки закона. В конце концов, пускают в ход перцовый газ и водомёты.

Беспорядки вспыхнули после решения правящей партии "Грузинская мечта" заморозить переговоры о вступлении в ЕС и отказаться от бюджетных грантов сообщества. Слишком много шантажа, ультиматумов и угроз поступало из Брюсселя.

Тбилиси не закрывает вопрос о евроинтеграции, но хочет диалога на равных. Впрочем, архитекторов цветных революций это не останавливает, как не остановило и в случае с украинским Майданом. Привычная антироссийская риторика звучит из уст оппозиционных депутатов. Интервью они раздают на английском, видимо, чтобы зарубежные покровители понимали без перевода.

Георгий Вашадзе, члена парламента Грузии: "Мы боремся не только против партии "Грузинская мечта". Мы боремся против России и ее влияния в этой стране. Сейчас задействованы огромные ресурсы, деньги и так далее. Вот почему я прошу всех лидеров демократического мира поддержать грузинский народ. Санкции и финансирование - всё должно быть сделано.

За рубежом призыв услышали. В ЕС осудили решение приостановить переговоры о вступлении в сообщество. Президент Зурабишвили, которая является лидером грузинской оппозиции, спешно встретилась с иностранными дипломатами. Это официально подтвердили в правительстве Германии. Ситуацию продолжают раскачивать, заявили в МВД.

Демонстрантов поддержали некоторые вузы и рестораны (в знак протеста они приостановили работу), а также дипломаты и даже сотрудники министерства обороны Грузии. Оппозиция обещает митинговать до тех пор, пока не назначат новые парламентские выборы.