Ким Чен Ын на встрече с Белоусовым поддержал политику России

В Пхеньяне прошла встреча главы КНДР с министром обороны России Андреем Белоусовым. Глава военного ведомства передал Ким Чен Ыну дружеский привет и наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина.

Сегодня КНДР остаётся одной из немногих стран, которая проводит абсолютно независимую внешнюю политику, отметил Белоусов. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет поддерживать политику России, которая готова защитить суверенитет государства и территориальную целостность от происков империалистов.

Кроме того, на встрече Белоусов передал Ким Чен Ыном приглашение направить военные подразделение КНДР на парад в Москве в честь 80-летия Победы, сообщает ТАСС.