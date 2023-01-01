Россия вывела на орбиту второй спутник серии "Кондор"

С космодрома "Восточный" успешно стартовала ракета "Союз". На борту носителя - радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор". Он способен круглосуточно и при любой погоде наблюдать за нашей планетой в среднем и высоком разрешениях, сообщает "ТВ Центр".

Все средства выведения отработали штатно - через две минуты после запуска отделилась первая ступень ракеты. Всего на доставку спутника на орбиту потребовался час с небольшим. Это уже второй подобный аппарат, первый запустили в 2023 году.