Клуб "Эльбрус" подвёл итоги года

Подвести итоги работы и обозначить планы на следующий год. В Москве проходит годовое собрание клуба "Эльбрус". Это сообщество участников конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

На встрече обсуждали важность укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Также наградили членов клуба, которые реализуют социальные проекты и проводят просветительские мастер-классы для подрастающего поколения, сообщает "ТВ Центр".

Как отметила председатель клуба Татьяна Дьяконова, он уже стал экспертом в области интеллектуального волонтёрства. Сегодня в клубе - около семисот членов, а сообщество клуба насчитывает более двух с половиной тысяч человек.