Компромиссы и Владимир Зеленский. Вещи, казалось бы, несовместимые. В большом интервью британскому телеканалу прозвучало заявление, которое однозначно говорит о том, что он в тупике. А как иначе воспринимать слова о том, что Зеленский готов отдать освобождённые Россией территории. Правда с одним условием.

Владимир Зеленский: "Если мы хотим остановить горячую стадию войны, мы должны взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Идеально. И тогда Украина сможет вернуть другую часть своей территории дипломатическим путём".

И хоть он готов отказаться от потерянных территорий только на время, в этом заявлении сквозит безнадёжность. Глава МИДа Украины Андрей Сибига уже обратился в Североатлантический альянс, чтобы вопрос о членстве рассмотрели на следующей неделе.

Бывший член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, отказавшийся от борьбы за пост министра юстиции в администрации Дональда Трампа одним из первых в Америке отреагировал на заявление Зеленского. "Было бы ужасной идеей принять Украину в НАТО", - сказал он.

Вступление Украины в НАТО Кремль всегда рассматривал как попытку усиления эскалации. А украинские власти всегда заявляли, что страна не может быть принята в альянс частично и конфликт будет продолжаться до достижения границ 1991 года.

И вот сначала Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, на этой неделе заявил, что Украина может начать переговоры с Россией, не требуя отвода войск. Теперь сам главарь киевского режима пошёл на попятную.