По всему миру прошли акции в поддержку Палестины

Новые митинги и акции протеста в поддержку Палестины прошли в разных частях мира. В Нью-Йорке тысячи людей прошли маршем по центральным улицам города, требуя прекратить израильскую агрессию в секторе Газа. Демонстранты развернули транспаранты с призывами к миру.

Подобные лозунги можно было увидеть минувшей ночью и в Париже. Во французской столице состоялось массовое шествие сторонников скорейшего завершения арабо-израильского конфликта, который унёс жизни более 44 тысяч палестинцев, сообщает "ТВ Центр".

Число жертв продолжает расти. За минувшие сутки ещё 75 человек погибли в результате серии ударов израильских ВВС по городу Бейт-Латахия на севере анклава. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", целью атаки стали два жилых дома.