Собянин рассказал об остановках транспорта с цифровыми стойками "Живое общение"

К 2030 году почти треть всех указателей и схем в московском метро будет цифровой. В столице уже три месяца работают первые в России станции городского транспорта с цифровыми стойками "Живое общение".

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, их открыли на "Марьиной Роще" Большой кольцевой линии и в одном из терминалов московского городского вокзала "Нижегородская".

На цифровых указателях представлена актуальная информация о маршрутах, также они помогают планировать поездки. Сенсорные стелы показывают схему станции и карту района. Благодаря новой конструкции существенно увеличилась пропускная способность турникетов.

Среди других новшеств: автоматы для билетов с новым дизайном, а также мини-проекторы на эскалаторах, информирующие о погоде. Мэр отметил, больше всего пассажиры оценили информативность цифровой навигации и индикаторы загруженности вагонов.