Морозы и снегопады: сюрпризы погоды в последний день осени

В регионах России устраняют последствия непогоды. В Амурской области десятки тысяч человек вышли на субботники, чтобы помочь коммунальным службам с уборкой снега. На регион обрушился сильнейший за всю историю наблюдений снегопад. За несколько дней выпала трёхмесячная норма осадков. Из-за бури столетия в Благовещенске действует режим ЧС. Движение на многих трассах сильно затруднено.

Огромные пробки образовались и на дороге перед КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Горная трасса, соединяющая Россию с Грузией, закрыта третий день из-за снежных заносов, сообщает "ТВ Центр".

А вот кому переживать по поводу непролазных сугробов не стоит, так это жителям Москвы. Синоптики прогнозируют в столичном регионе аномально тёплый декабрь с температурой воздуха на 3-5 градусов выше нормы. Тем, кто ждёт белоснежные пейзажи, придётся запастись терпением до января.