МЧС провело тренировки по спасению людей из-под лавин

Календарная зима в Сибири начнётся с сильных морозов. В Иркутской области в первые дни декабря столбики термометров опустятся до минус 38 градусов.

А на Урале и Дальнем Востоке ожидают сильные снегопады. В горных районах будет высока вероятность схода лавин. В это время спасатели уделяют особое внимание обстановке на горнолыжных курортах. Сотрудники МЧС проводят регулярные тренировки.

В Магаданской области режим повышенной лавинной опасности уже введен. На лыжах и сноубордах здесь катаются почти восемь месяцев в году. Некоторые любители выбирают для спусков необорудованные склоны, им рекомендуют особо следить за прогнозом погоды.