Российские войска установили огневой контроль над ключевой трассой, по которой Киев перебрасывал резервы в Курахово. Сделать это удалось благодаря освобождению посёлка Раздольное. В ходе штурмов уничтожены десятки неонацистов, сожжена натовская техника. Также наши бойцы продвигаются в районе Часова Яра и на красноармейском направлении.

Точно и эффективно - именно так можно описать работу артиллеристов группировки войск "Запад". Одним выстрелом из 152-миллиметровой пушки "Гиациант-Б" они поразили самоходную установку польского производства Krab. Противник пытался скрыть её в лесном массиве.

В районе Часова Яра экипажи танков Т-72 помогают штурмовым отрядам занимать более выгодные рубежи и закрепляться на новых позициях в районе населенного пункта. Они уничтожают личный состав и технику ВСУ, срывая противнику ротации и подвоз боекомплектов.

Российские военные постоянно оттачивают своё мастерство на полигонах в тылу. Свои тренировки проводят штурмовики группировки войск "Центр". На бронетранспортёре бойцы вплотную подъезжают к опорному пункту условного противника и начинают его захват. Военнослужащие отрабатывают всевозможные сценарии развития боевых действий.

Параллельно с этим продолжается вытеснение противника из курского приграничья. Там по позициям ВСУ точечно наносит удары авиация. Истребители Су-34 уничтожили личный состав, бронированную и автомобильную военную технику. После выполнения задания самолёты успешно вернулись на аэродром вылета.