Ресин обсудил строительство храмов на северо-западе Москвы

В департаменте градостроительной политики Москвы сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на северо-западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время в округе строят три храма. Один из них в честь святого благоверного князя Александра Невского в Хорошёво-Мневниках. Полы выложили гранитными плитами. Комплекс готовят к сдаче в эксплуатацию.

До конца года откроют и храм святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси в Северном Тушине. Уже благоустроили прилегающую территорию и завершают внутреннее убранство.

Возведены стены и идёт строительство цокольного этажа храма великомученика Георгия Победоносца в Куркине, сообщает "ТВ Центр".