Московскому инновационному кластеру исполнилось шесть лет. За это время он объединил свыше сорока тысяч компаний из Москвы и регионов России. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, это масштабная экосистема для кооперации крупного бизнеса, малых технологических компаний, а также научных организаций и вузов.

Цель - разработка и внедрение передовых инновационных продуктов на рынок. Компании получают комплексную поддержку. На начальном этапе им помогают найти партнёров для научно-исследовательской деятельности.

Кроме того, участники могут провести пилотное тестирование своего проекта перед выводом на рынок на одной из 250 площадок. Также кластер помогает с масштабированием продуктов и оказывает содействие в поиске финансирования.