Дамаск признал военные потери при атаке террористов на Алеппо

Десятки сирийских военных погибли в Алеппо и Идлибе при отражении атак террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование ВС Сирии.

Известно, что сирийская армия была вынуждена провести передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат, а также для более тщательной подготовки к контрнаступлению.

На Алеппо напали вооружённые террористические группировки, входящие в состав "Джебхат ан-Нусра (террористическая организация, запрещенная в России). Им помогали иностранные террористы и наёмники.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что город Алеппо захвачен террористами. Официального подтверждения этому нет.