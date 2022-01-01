В Германии установили подозреваемых в диверсии на "Северных потоках"

В Германии установили личности двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков". Об этом заявил генпрокурор Йенс Роммель в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, прокуратуре удалось продвинуться вперёд в расследовании взрывов на газопроводах. "На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать", - отметил Роммель.

В преступление, возможно, были вовлечены некие государственные структуры. Какая страна может быть причастна ко взрывам, прокурор не уточнил.

Ранее в европейской прессе появлялась информация о возможной причастности ко взрывам на "Северных потоках" украинских спецслужб.

Два газопровода были взорваны в сентябре 2022 года. После этого российский газ в Европу доставляется через территорию Украины и по газопроводу "Турецкий поток".