ЦЕРН прекратил сотрудничество с российскими учёными

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 30 ноября прекратила сотрудничество с российскими и белорусскими учёными. Об этом пишет портал Swissinfo. В ЦЕРН уверены, что отсутствие учёных из России будет ощутимо, но всё равно пошли на этот шаг.

Год назад 24 страны-участницы ЦЕРН также прекратили контакты с российскими научными институтами. Учёных из России уволили из европейских исследовательских центров, но сотрудничество с ними продолжалось.

ЦЕРН проводит научные исследования в сообществе с учёными из 110 стран на Большом адронном коллайдере. До настоящего времени в различных проектах организации дистанционно участвовало до 350 российских специалистов.