Собянин рассказал о реставрации объектов культурного наследия

На Сретенском бульваре в Москве подходят к концу реставрационные работы доходного дома страхового общества "Россия". Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр подробно рассказал об этом и других объектах культурного наследия, где идёт реставрация. К примеру, сейчас специалисты возвращают исторический облик дому Московского Купеческого общества на Ильинке. Уже удалось вернуть фасаду первоначальный цвет, который обнаружили во время исследований.

По программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год" совместно с инвесторами город возвращает исторический облик 13-ти памятникам прошлого, среди которых особняк Коровиных в Товарищеском переулке.