Известные фигуристы проведут мастер-классы на десяти московских катках

1 декабря в рамках проекта "Зима в Москве" в столице откроют новый сезон фигурного катания. Известные спортсмены и тренеры проведут мастер-классы на десяти катках. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступит на открытии катка "Битца". Двукратные серебряные призёры чемпионата Европы в парном катании Александра Степанова и Иван Букин приедут на каток "Щукино", а сезон в Южном Бутове откроют в первый день зимы двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт.

Гостей "Лужников" ждёт встреча с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, а заслуженный тренер Даниил Глейхенгауз проведёт мастер-класс на катке у стадиона "Авангард".